W internecie była oferta wynajęcia jej domku. Nagrała oszusta

Pani Renata Sieczka ma nerwy ze stali. Wielu by wybuchło, słysząc jak oszust wynajmuje ich własne mieszkanie. - Zobaczyłam, że dokładnie jest wszystko skopiowane, gdzie osoba podała swoje dane kontaktowe - mówi kobieta.

Jeden z klientów zaalarmował panią Renatę. Ustaliła, że mężczyzna, który wynajmował jej dom w górach, prawdopodobnie mieszka nad morzem.

Oszust w pakiecie oferował quady, bilet do term i zakup alkoholu. Podał swój numer konta. Nocleg za 120 złotych od osoby. Były nawet zniżki przy wpłacie całości na konto. Oszusta wpłata bardzo interesowała. Tymczasem nim interesowała się już policja.

- Jak właścicielka pojechała na policję do Nowego Targu złożyć zeznanie, to w trakcie zgłaszania trzy razy oszust dzwonił, czy dokonała już przelewu - zdradza Maciej Roszkowski, administrator domków.

Ile osób oszust zwabił i okradł? To ma wykazać śledztwo. Niestety, nie jest to odosobniony przypadek.

Warto sprawdzać oferty

- Mieszkanie, które przeznaczone jest na sprzedaż w centrum Krakowa, nagle pojawiało się na portalach bookingowych jako wakacyjny apartamencik dla turystów - mówi Maciej Zięba z Biura Nieruchomości Nowodworski Estates.

By trudniej było skopiować zdjęcia agencji nieruchomości, firma nakłada na nie teraz znaki wodne. Turystom Maciej Zięba radzi porównywać zdjęcia w internetowych wyszukiwarkach i korzystać z uznanych serwisów. - Mają system ocen i opinii. Im więcej opinii, tym większe prawdopodobieństwo, że nie mamy do czynienia z oszustem - tłumaczy.

- Próbować dotrzeć do strony internetowej takiego oferenta, jeśli taka strona jest, jeśli jej nie ma, to jest już jakiś sygnał - radzi Krzysztof Szadurski z Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.



Jadąc do Zakopanego, warto zajrzeć na stronę urzędu miasta, który publikuje ważną listę miejsc noclegowych. - Są wpisane obiekty noclegowe, które działają legalnie. Mamy wtedy pewność, że one faktycznie istnieją - mówi Anna Karpiel-Semberecka z urzędu gminy.

Jendak przede wszystkim specjalne okazje powinny nas skłonić do specjalnej weryfikacji.

Autor: Renata Kijowska / Źródło: Fakty TVN