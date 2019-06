Czemu Polacy toną? Brawura często zastępuje braki w umiejętnościach

Oferta, którą na stół położył wiceminister kultury Jarosław Sellin w praktyce sprowadza się do zaproszenia przedstawicieli Gdańska do honorowego komitetu budowy Muzeum Westerplatte. Równocześnie Gdańsk wciąż ma oddać ten teren państwu. We wtorek prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz spotkała się z wiceministrem, ale do porozumienia jest wciąż bardzo daleko.

