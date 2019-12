Prezydent krytykuje Małgorzatę Gersdorf. "Po prostu wstyd"

"Niezbędna ustawa" albo "proste, prymitywne świństwo" - Ta ustawa jest niezbędna w związku z tym, co się działo w ostatnim czasie w wymiarze...

Andrzej Dera, minister w kancelarii prezydenta, został zapytany, czy prezydent popiera "ustawę represyjną", czyli poselski projekt ustawy, wprowadzającej zmiany w sądownictwie. - Tak - odpowiada krótko Andrzej Dera.

To krótkie, ale stanowcze "tak", wypowiedziane przez jednego z ludzi prezydenta, właściwie zamyka dyskusję o tym, czy będzie weto ze strony Andrzeja Dudy.

- Te poprawki są przez pana prezydenta aprobowane - tak z kolei Andrzej Dera mówi o poprawkach wniesionych przez Sejm do projektu.

Apele zza granicy i z kraju

W sprawie projektu ustawy, która ma dyscyplinować i umożliwić karanie niepokornych sędziów, prezydent mówi dokładnie tym samym językiem co PiS, a nawet mocniej.

- Wśród sędziów w Polsce jest grupa - niestety dosyć istotna - ludzi, którzy uważają, że ma być tak, jak było, czyli sędziowie de facto nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, przede wszystkim odpowiedzialności dyscyplinarnej - ocenił prezydent w TVP Info.

- Te słowa prezydenta, niestety, wpisują się w klimat wojny, którą politycy wypowiedzieli sędziom kilka lat temu - komentuje sędzia Bartłomiej Przymusiński, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

O zawetowanie "ustawy represyjnej" apelowały stowarzyszenia sędziowskie już w piątek. Komisja Europejska zaapelowała o skonsultowanie ustawy z europejskimi instytucjami przed jej podpisaniem. Od tych słów prezydenta pewnie już także Bruksela nie ma złudzeń, co zrobi z ustawą prezydent.

- Jestem bardzo rozczarowana, jest mi przykro. To jest bardzo przygnębiające, co się stało - powiedziała w piątek IPrezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf. Tak skomentowała uchwalenie przez Sejm "ustawy represyjnej".

Prezydent wstydzi się za prof. Gersdorf

W niedzielę prezydent Andrzej Duda skomentował z kolei słowa profesor Gersdorf.

- Po prostu wstyd. Wstyd za to, kto w ogóle został na urząd tego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wybrany. Może to są mocne słowa, ale ja mam takie jednoznaczne odczucia, i jest to dla mnie - jako Prezydenta Rzeczypospolitej - sytuacja ogromnie przykra. Na szczęście, niedługo następuje, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminarzem, zmiana na urzędzie I Prezesa Sądu Najwyższego - powiedział prezydent.

- Myślę, że prezydent, mówiąc w ten sposób, wyraża odczucia bardzo wielu Polaków - tłumaczy europoseł PiS Ryszard Czarnecki.

Ziobro: napiszę list do komisarz Jurovej Wiceszefowa Komisji Europejskiej wystosowała list w sprawie "ustawy represyjnej". Adresatami... - Ja już straciłem co do prezydenta Dudy jakiekolwiek nadzieje już dawno i jego obrażanie dzisiaj I Prezes Sądu Najwyższego, w kontekście zachowań pana prezydenta wobec innych środowisk, nie dziwi - komentuje europoseł PO Bartosz Arłukowicz.

Nadzieje na to, że prezydent wpłynie na PiS, by złagodziło swoją ustawę, gasi sam prezydent, mówiąc w ostatnich dniach o sędziach, że mają "postkomunistyczne zwyczaje" lub podobnie.

Kalendarz na przyszłość

Sędziowie w Polsce mogą być już niemal pewni następnych wydarzeń. Ustawa trafiła do Senatu. Według naszych informacji marszałek Senatu Tomasz Grodzki planuje zwołać posiedzenie na 15 i 16 stycznia. Wtedy senatorowie wprowadzą swoje poprawki do projektu posłów z klubu PiS.

Projekt ustawy z poprawkami trafi potem z powrotem do Sejmu, gdzie głosami posłów klubu PiS zostaną one najprawdopodobniej odrzucone. Posiedzenie Sejmu jest zaplanowane na 22-23 stycznia. Następnie ustawę podpisze prezydent, być może na przełomie stycznia i lutego. Niedługo potem to prawo wejdzie w życie.

- Partia, która ma w nazwie Prawo i Sprawiedliwość, chce zmieniać prawo, by ukraść sprawiedliwość - kwituje lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Chce on się spotkać z prezydentem, ale na razie nic nie wiadomo, by Andrzej Duda chciał się spotkać z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

