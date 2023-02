Ustawa pilotowa to nie tylko kolejność kanałów, ale widmo bankructwa dla lokalnych operatorów

Władzy przeszkadzają wolne media, a bardzo jej zależy na wzmocnieniu rządowych. Nie wystarczają już miliardowe dotacje, dlatego Sejm wraca do lex pilot. Pierwsze kanały w telewizorach ma wskazać ustawa, a kolejne - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Ponadto operatorzy telewizji mają zacząć sprzedawać dostęp do poszczególnych kanałów, a nie pakietów kanałów. Nowe przepisy zagrażają przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorcom - telewizjom lokalnym i operatorom kablówek - bo ich wdrożenie będzie się wiązało z kosztami i trudnościami technicznymi.

Nie tylko duże platformy cyfrowe, ale przede wszystkim lokalni operatorzy kablówek boją się, że tzw. lex pilot doprowadzi ich do upadku. - To są bardzo duże problemy, a potencjalnie również podniesienie kosztów korzystania z naszych usług - zwraca uwagę Albert Kuźmicz z kierownictwa telewizji kablowej "VECTRA".

Lex pilot w sejmowej komisji. "Przyspieszenie działań, które mają zmienić wynik wyborów" Czy można zaprogramować wyborczy wynik? Można próbować, programując pilota, kiedy pięć pierwszych... Źródłem tej rewolucji jest zapisany na kilku tysiącach stron projekt ustawy o komunikacji elektronicznej. Ustawy nazywanej pilotową, bo jej przepisy zmuszą wszystkich operatorów do ustawienia kanałów telewizji rządowej na pięciu pierwszych miejscach.

O kolejności następnych kanałów zdecyduje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. W ustawie chodzi o coś jeszcze - nowe prawo zmusi operatorów do sprzedawania widzom dostępu do każdego kanału osobno, a niekoniecznie w pakietach, jak robią to teraz.

- Dla widzów oznacza to, że będą mieli znacznie droższą ofertę, bo jeżeli płacimy pojedynczo, a nie za pakiet, to oczywiste, że płacimy więcej - podkreśla Teresa Wierzbowska ze Związku Pracodawców Prywatnych Mediów.

Rezygnacja z pakietów to problem także dla najmniejszych nadawców i dla operatorów telewizji. - Może się to wiązać z wymianą milionów urządzeń abonenckich, z koniecznością wyprodukowania nowego oprogramowania, nowych systemów IT - wskazuje Albert Kuźmicz.

- Zrobi się na rynku nieprawdopodobny chaos. Oni sobie nie poradzą z przestawianiem tych odbiorników - dodaje Ewa Michalska z Fundacji Fundusz Telewizji Lokalnych.

Zagrożenie dla małych firm

Skoro na ustawie tracić mają nadawcy, operatorzy i widzowie, to pojawia się pytanie, kto na niej zyska.

- Nikt na tym nie zyska, bo będzie mniejsza oferta, droższe programy, a poza tym trzeba będzie się przystosować do nowego systemu przekazywania treści telewizyjnych - zaznacza Jerzy Straszewski, prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej.

PiS chce zmienić kolejność kanałów w telewizji. "Jeżeli ta ustawa wejdzie, to po prostu rynek się zawali" Prawo i Sprawiedliwość chce, żeby pierwszych pięć kanałów w telewizorach zarezerwowanych było dla... Polska Izba Komunikacji Elektronicznej apeluje o wyrzucenie wszystkich przepisów do kosza.

- Duzi operatorzy będą musieli się liczyć z ogromnymi kosztami, ale dla małych operatorów, lokalnych polskich przedsiębiorców, to oznacza w praktyce koniec działalności - zwraca uwagę Teresa Wierzbowska.

- Przyczyni się do upadku zawodu operatora telewizji kablowej - dodaje Jerzy Straszewski.

Mimo takich sygnałów władza prze do szybkiego uchwalenia ustawy i już nawet nie kryje, że chodzi o to, by przekazu TVP było jak najwięcej.

- Powstał pewien chaos, jeśli chodzi o dostępność zwłaszcza do telewizji publicznej. (...) Zależy nam na tym, żeby Polacy mieli dostęp do informacji rzetelnej, do informacji uczciwej - mówi Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w KPRM.

- TVP już prowadzi kampanię wyborczą i jest to kampania na rzecz PiS-u - ocenia Juliusz Braun, były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Ustawa przeszła już w Sejmie pierwsze czytanie. W poniedziałek zajmą się nią sejmowa Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

Autor: Michał Tracz / Źródło: Fakty TVN