72 godziny kontrowersyjnego eksperymentu. "Wiedza, którą teraz zdobyliśmy, jest ogromna"

W piątek prezes NBP Adam Glapiński mówił, że szczyt inflacji będzie w wakacje. We wtorek analitycy NBP mówili, że dopiero na początku przyszłego roku. Jednak teraz wiceprezes NBP mówi to samo, co prezes Glapiński. Ten chaos komunikacyjny i sprzeczne dane budzą coraz większą konsternację wśród Polaków. W programie także o konflikcie w Trybunale Komunikacyjnym oraz kolejnym powrocie Jarosława Kaczyńskiego do tematu reparacji. Na "Fakty" TVN zaprasza Grzegorz Kajdanowicz.

