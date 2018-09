Serce Vanellope jest już na miejscu. Dziewczynkę czekają następne operacje

Małą Vanellope czekają jeszcze operacje, ale tę najważniejszą ma już za sobą. Lekarzom udało się przełożyć jej serce do klatki piersiowej. Dziewczynka urodziła się z sercem na zewnątrz ciała. Czuje się teraz na tyle dobrze, że lekarze wypuścili ją do domu.

Co prawda jeszcze z butlą tlenową, ale już jest we własnym domu z rodzicami. Zdrowiu i życiu małej Vanellope nic już nie zagraża.

Dziewczynka urodziła się w listopadzie zeszłego roku z sercem poza klatką piersiową. Widać to na prześwietleniu i na zdjęciach z pierwszego dnia jej życia. Z tą rzadką wadą noworodki mają niewielkie szanse na przeżycie.

- Tamtego dnia, po urodzeniu, wszystko mogło się wydarzyć. Ciągle o tym myślę. Wiem, że Vanellope jest niesamowita, bo bardzo wtedy walczyła żeby tu być - opowiada Naomi Findlay, mama Vanellope.

Lekarze operowali dziewczynkę w pierwszej godzinie życia. Potem jeszcze przeszła dwie kolejne, skomplikowane operacje.

Na świat przyszła z sercem poza ciałem. Lekarze dokonali "medycznego cudu" Lekarzom w Wielkiej Brytanii pierwszy raz udało się uratować życie noworodka z niezwykle rzadką wadą serca. Vanellope urodziła się z sercem poza klatką piersiową. Przyszła na świat trzy tygodnie temu, a ma już za sobą trzy skomplikowane operacje.

"Przypadek rzadszy niż sądziliśmy"

Najgorsze było to, że serce dziewczynki było gołe, niepokryte skórą. Łatwo było o uraz i infekcję.

- W sytuacji, kiedy to serce nie jest w ogóle pokryte (skórą - przyp. red.), jest całkowicie obnażone, wówczas uznajemy tę wadę za niezwykle niebezpieczną, śmiertelną. Nie znaczy to jednak, że nie udaje się takich dzieci ratować. Udaje się, tylko trzeba to zrobić niezwykle umiejętnie - podkreśla kardiochirurg dziecięcy profesor Janusz Skalski.

Anglikom się to udało. Serce dziecka wróciło na swoje miejsce - do klatki piersiowej. - Od początku wiedzieliśmy, że to rzadki przypadek. Ale teraz wiemy, że jest to przypadek rzadszy niż sądziliśmy - podkreśla kardiolog dziecięca profesor Frances Bu'Lock.

Serce dziewczynki jest już bezpieczne w klatce piersiowej, ale sama klatka - pomimo, że przykryta skórą - jest jeszcze otwarta. Vanellope czeka jeszcze operacja rekonstrukcji mostka.

- W tej chwili jest to trudne, bo nie mamy zbyt dużego doświadczenia w wykonywaniu takich zabiegów. Ale w przyszłości najłatwiej będzie wykonać taką rekonstrukcję przy pomocy materiałów bionicznych - uważa kardiochirurg Branko Mimic.

W przypadku Vanellope, do rekonstrukcji mostka chirurdzy wykorzystają własną tkankę dziecka.

Pionierska operacja uratowała mu życie. "Wisiało już na włosku" - Gdyby nie ta operacja, nie wiem czy byśmy dzisiaj rozmawiali - mówi pan Piotr, który trzy miesiące temu przeszedł przeszczep płuc. To była pionierska w Polsce operacja. Nowatorska technologia pozwoliła wykorzystać płuca, które wcześniej nie...

Autor: Marek Nowicki / Źródło: Fakty TVN