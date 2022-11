Ukraińska kontrofensywa postępuje. "To dowód naszej koordynacji i doświadczenia"

Idziemy do przodu. Wyrzucamy wroga z naszego terytorium. To jest dowód naszej koordynacji i doświadczenia. Przecież wojujemy już osiem lat, jak nie więcej - mówi jeden z ukraińskich żołnierzy. Kontrofensywa Ukraińców postępuje. Pomaga w tym sprzęt, który dostarczany jest przez zachodnich sojuszników.

Rosja wycofuje się z umowy zbożowej po eksplozjach w Sewastopolu i oskarża Ukrainę Rosja wypowiada umowę i zamyka korytarz zbożowy na Morzu Czarnym. To reakcja po ataku na bazę... Chociaż poradzieckie artyleryjskie systemy rakietowe "Grad" nie są szczególnie precyzyjne, to w rękach Ukraińców są niezwykle skutecznie. Artyleria ma kluczowe znaczenie w tej wojnie. - Idziemy do przodu. Wyrzucamy wroga z naszego terytorium. To już jest wprost dowód naszej koordynacji i doświadczenia. Przecież wojujemy już osiem lat, jak nie więcej - opowiada Mykoła, ukraiński żołnierz.

Wyrzutnia wystrzeliwuje 40 pocisków w mniej niż pół minuty na odległość 20 kilometrów. Dla artylerzystów niezwykle ważny jest fakt, że można bardzo szybko wycofać się z miejsca, z którego wystrzeliwano rakiety, gdyż wróg błyskawicznie namierza ich pozycję i już po kilku minutach może zacząć się ostrzał. - Nasze zadanie? Zniszczyć wroga. Dostajemy koordynaty celu i go ostrzeliwujemy - wyjaśnia Mykoła, który dodaje, że on - oraz pozostali żołnierze - nie boją się, bo gdyby tak było, to już by ich nie było na froncie.

Ukraińskich sukcesów w wojnie z Rosją nie byłoby bez zachodniej artylerii. Takiej jak wyrzutnie Himars, których rakiety mogą precyzyjnie uderzać raz za razem w cele odległe od siebie dosłownie o kilka metrów i lecą na odległość 70 kilometrów. A są niezbędne, bo według dowództwa ukraińskiej armii liczba rosyjskich ataków wzrosła trzykrotnie. To jeden z efektów mobilizacji.

- Miało być 300 tysięcy zmobilizowanych, ale mamy już 318 tysięcy. Dlaczego? Bo zgłaszają się ochotnicy. Z nich już prawie 50 tysięcy jest na froncie - przekazał Władimir Putin.

Liczba zmobilizowanych i wysłanych na front może być większa. Na dodatek Putin podpisał ustawę, która pozwala mobilizować skazanych za ciężkie przestępstwa. To jeszcze raz potwierdza, że to wojna cywilizacji.

Rosyjska propaganda

Tylko w propagandowych reportażach zmobilizowani są świetnie wyposażeni. Dlatego ukraińska armia, wspierana przez Zachód, może skutecznie atakować Rosjan. Teraz uwaga ekspertów przykuta jest do południowego odcinka frontu. Pod Chersoniem Ukraińcy stopniowo posuwają się do przodu od wielu tygodni.

- Uważam, że Ukraińcy mają zdolności, by odbić terytoria pod Chersoniem. Co najważniejsze, sami Ukraińcy w to wierzą - mówi Lloyd Austin, sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych.

Rosjanie z okupowanego miasta na zachodnim brzegu Dniepra ewakuują mieszkańców. Tłumaczą to troską o ludność cywilną. Ale bez przerwy ostrzeliwują miasta i wioski, które są w ukraińskich rękach. Z kolei w okupowanym Mariupolu nadeszła fala chłodów. W wielu na wpół zrujnowanych domach mieszkają ludzie. Napisami "zamarzliśmy" próbują zwrócić na siebie uwagę władz.

