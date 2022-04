Tysiące śledztw w całej Ukrainie. "Chcemy ustalić personalia każdego rosyjskiego żołnierza, który przyszedł tu z bronią"

W miłej okolicy, w ładnym lesie - tak wyglądało jedno z ukraińskich osiedli. Teraz z tej podmiejskiej oazy spokoju są tylko gruzy.

- Nic nie zostało, nie ma kuchni, nie ma mieszkania, nie ma domu. Nic nie ma - mówi przeszukując gruzy jeden z Ukraińców.

Rosjanie w każdym miejscu, gdzie byli, zostawili za sobą zniszczenie i śmierć, choć ludzie pisali na płotach hasła, że w domu są dzieci.

Ciało kobiety i jej syna znaleziono w masowym grobie, ciało jej męża - w studni. Ukraińcy nie chcą, żeby ofiary były anonimowe Bucza stała się symbolem okrucieństwa Rosjan, ale nie tylko tam żołnierze mordowali cywilów.... Teraz Ukraińcy oznaczają miejsca, gdzie ktoś zginął.

- Ludzie byli w piwnicy, nie chcieli otwierać rosyjskim żołnierzom, a oni wrzucili tam gaz łzawiący. Ludzie wtedy otworzyli i wyskoczyli. Igor wybiegł pierwszy, rozstrzelali go. Miał 14 lat. Rozstrzelali go - opowiada jedna z Ukrainek.

Zbrodnie, które nie mieszczą się w głowie, próbują zbadać ukraińscy śledczy.

- Chcemy ustalić personalia każdego rosyjskiego żołnierza, który przyszedł tu z bronią i sprowadził nieszczęście na nasz kraj - mówi Artur Dobrosierdow z wydziału śledczego ukraińskiej policji.

Jak wygląda dokumentowanie zbrodni?

To, co zapisze się na kartach historii, najpierw muszą udokumentować ukraińscy śledczy. Ściągnęli do pomocy również śledczych z innych regionów Ukrainy. Szukają dowodów, rozmawiają ze świadkami, a każda rozmowa to kolejne świadectwo.

- Rosjanie przyszli do domu, w którego piwnicy chowali się nasi sąsiedzi. Zaczęli strzelać z automatów w podłogę, kule latały między nimi. Na szczęście nikt z sąsiadów nie zginął - opowiada jeden z Ukraińców.

W całej Ukrainie tylko policja prowadzi ponad osiem tysięcy śledztw, z czego dwa i pół tysiąca w samym obwodzie kijowskim. Setki z nich to sprawy gwałtów, ale może ich być znacznie więcej, bo o tym, co przeszły - jeżeli w ogóle to przeżyły - kobiety mówić nie chcą.

- Moja siostra mieszka w Buczy. Na przeciwko niej był dom, dwa piętra zniszczone bombą, a na pierwszym byli oni. Rosjanie przywozili tam sobie kobiety i się nad nimi znęcali. Siostra słyszała ich krzyki - opowiada jedna z Ukrainek.

Ukraińcy wierzą, że rosyjskie zbrodnie uda się kiedyś rozliczyć.

- Zbieramy materiał biologiczny, ślady linii papilarnych. Zrobimy wszystko, żeby ich zidentyfikować. Zbierzemy dowody i przekażemy je dalej. Mamy nadzieję, że osądzą ich międzynarodowe trybunały - mówi Artur Dobrosierdow, z wydziału śledczego ukraińskiej policji.

Jednak żaden wyrok nie wymaże z pamięci ludzi tego, co przeszli. - Niech cały świat zobaczy te obrazy, to wszystko, co tu się stało. Niech nie dopuszczą, by to się powtórzyło - apeluje jedna z Ukrainek.

Autor: Katarzyna Górniak / Źródło: Fakty TVN