Ukraińscy saperzy oczyszczają podkijowskie wioski. Zaminowane są domy, meble, ciała ofiar

Potrafią zaminować nawet ciała tych, których zabili, wyposażenie kuchni czy dziecięcego pokoju. Rosjanie, którzy uciekli z podkijowskich miejscowości zrobili wszystko, by Ukraińcy wracający do domów nie czuli się bezpiecznie.

Ostatni bastion obrońców Mariupola intensywnie bombardowany. Mają kilkuset rannych Ostatni obrońcy Mariupola mogą liczyć już tylko na siebie. Nie wiadomo, jak długo będą stawiać... Dwa tysiące min dziennie znajdują ukraińscy saperzy. W Ukrainie można zginąć, najeżdżając samochodem na pobocze lub wybierając krótszą drogę przez łąki. Rosjanie wycofali się z obwodu kijowskiego, ale zrobili wszystko, by ludzie dalej tam ginęli.

Ekipa "Faktów" TVN towarzyszyła ukraińskim saperom, którzy oczyszczali okolice wsi Berwica, gdzie z północnego wschodu Rosjanie szli na Kijów. Postawili za "podarki", jak mówią saperzy.

- Bywają małe pociski: kaliber 25, 30 milimetrów, a bywa, że do swojego samochodu muszę zanieść pocisk artyleryjski, który waży kilkadziesiąt kilogramów. Jest ciężko, ale nie boję się, ktoś musi robić tę robotę - mówi Aleksander, saper.

Do wyzwolonych terenów do swoich domów chcą wracać ludzie, a rolnicy muszą obsiać swoje pola. Najpierw jednak na pola i do domów wchodzą saperzy i nie wierzą własnym oczom w to, co i gdzie znajdują.

- Wsadzili granat w szklankę i przykryli kubkiem. Zdejmiesz kubek i wypadnie granat. Zaminowali dziecięcą kołyskę, bardzo zaminowali, specjalnie, żeby zabić ludzi, gdy wrócą do domów. Oni zaminowują nawet trupy zabitych mieszkańców - informuje Anatolij Wróblewski, saper.

Znajdują niedozwoloną broń

Bitwa o Donbas. Całe miejscowości zrujnowane i opuszczone Zrujnowane domy, bloki i ulice - trwa dramat cywilów na wschodzie Ukrainy. To właśnie tam... Wśród pocisków, granatów i min saperzy znajdują także te niedozwolone, których Rosjanie używają wbrew zakazom konwencji genewskiej.

- W te okrucieństwa, które oni robią, trudno uwierzyć - podkreśla Aleksander, saper.

Rozminowane tereny ukraińscy saperzy liczą już w tysiącach hektarów. Od początku wojny w całym kraju znaleźli i unieszkodliwili ponad siedemdziesiąt tysięcy niewybuchów. Bez ich pracy do Ukrainy nie wróci normalność.

- Moje dzieci mnie puszczają do pracy. Wiedzą, że robię dobrą robotę - mówi Anatolij Wróblewski,

saper.

Wioski wokół Kijowa to teraz jedne z najbardziej zaminowanych miejsc w Ukrainie, a Ukraina to teraz jeden z najbardziej zaminowanych krajów na świecie.

Autor: Katarzyna Górniak / Źródło: Fakty TVN