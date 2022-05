08 maja 2022, 19:14

Ukraina wciąż potrzebuje pomocy. "Teraz najbardziej potrzebne są materiały budowlane"

Nawet nie sposób sobie wyobrazić, jak wielka pomoc niezbędna jest teraz Ukrainie. By pozostać wolną, Ukraina potrzebuje broni. By przetrwać, ludzie potrzebują jedzenia. By gdziekolwiek dotrzeć - benzyny. By odbudować swoje domy - materiałów budowlanych. Żeby móc zasiać pola, najpierw trzeba je rozminować.