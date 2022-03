W trakcie wojny ich praca stała się kluczowa. "Nie jestem bohaterem, po prostu wypełniam swój obowiązek"

Kolejny raz Zachód musi przeciwstawić się Rosji, a demokracja musi stawić czoła autokracji. Putin już przegrał, choć walka może być długa - z takim przesłaniem przyjechał do Polski prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. To historyczne przemówienie zauważył świat. Kiedy wielu ma już dość politycznej miałkości i myśli, że wolność i wartości demokratyczne to tylko retoryka, a Zachód to wyimaginowana wspólnota, przychodzi Putin, rzuca bomby i nagle te wartości znowu błyszczą jak dawniej.

