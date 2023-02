Gdy wybuchła wojna, Polacy ruszyli do pomocy

Ukraina od roku broni się przed pełnoskalową inwazją Rosji. Ukraińcy mówią, że nadchodząca wiosna to dla nich nowy rozdział, a cel jest jeden - zwycięstwo. Nie będzie to jednak możliwe bez sojuszników, którym w piątek za dotychczasową pomoc podziękował prezydent Wołodymyr Zełenski. W programie także o słowach Donalda Tuska na temat "willi plus" oraz o rekordowych zyskach Orlenu. Na "Fakty" TVN zaprasza Piotr Kraśko.

»