Była gotowa do operacji, leczenie przerwała wojna. Na ratunek Tetianie ruszyli lekarze z trzech krajów

Rosjanie koncentrują siły na wschodzie Ukrainy. Do Ukrainy trafia od krajów Zachodu coraz więcej ciężkiego sprzętu. W programie powiemy również o wyborach prezydenckich we Francji, o wizycie przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w Warszawie, a także o akcji "Stand Up For Ukraine". Na "Fakty" TVN zaprasza Diana Rudnik.

