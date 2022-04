Ciało kobiety i jej syna znaleziono w masowym grobie, ciało jej męża - w studni. Ukraińcy nie chcą, żeby ofiary były anonimowe

Relacja reportera TVN24 z Buczy. "W masowym grobie przy cerkwi może leżeć ponad 200 osób" Podkijowska Bucza stała się symbolem okrucieństwa Rosji. To tam cywile ze spętanymi z tyłu rękami...

Olga Suchenko, jej mąż Igor i syn Ołeksander zostali zamordowani przez Rosjan, ale nie zostaną anonimowi ofiarami. Chłopak był piłkarzem, dumą rodziców i swojego miasta, Olga - znanym i cenionym naczelnikiem wsi Motyżyn w obwodzie kijowskim.

Ciało kobiety i jej syna znaleziono w masowym grobie w lesie tuż obok ich rodzinnej wsi. Ciało Igora znaleziono w studni.

Rosjanie najpierw porwali rodzinę, potem ich torturowali, żeby ostatecznie zabić.

Zięć Suchenków, Igor, opowiada, że jak rozpoczęła się wojna, to Olga z mężem i synem zostali we wsi, by pomagać innym mieszkańcom w ewakuacji i gromadzeniu jedzenia.

- To faszyzm, czysty faszyzm. Niszczą Ukraińców za sam fakt, że są Ukraińcami. Chciałbym powiedzieć Europejczykom: spójrzcie na to. Jeśli nie chcecie, żeby działo się to w waszych lasach, pomóżcie nam - mówi Igor, zięć Olgi i Igora Suchenków.

Ukraińcy w Buczy i innych miejscowościach dokumentują teraz każdą zbrodnię. Rozmawiają z mieszkańcami, identyfikują ciała. Robią wszystko, by żadna zbrodnia nie była anonimowa.

- Zdjęli mężowi kurtkę, wyciągnęli go nagiego, położyli na kolanach i strzelili w tył głowy. Cały czas leżał na ulicy, dopóki Rosjanie nie opuścili miasta - mówi kobieta.

Opowiadamy historie Ukraińców i pokazujemy drastyczne zdjęcia z wyzwolonych miast po to, by każdy z nas uświadomił sobie skalę rosyjskiej zbrodni i to, jak daleko w okrucieństwie na cywilach są w stanie posunąć się Rosjanie, a także, by zrozumieć przed czym - choćby do Polski - muszą uciekać Ukraińcy.

- Jeżeli jeszcze ktoś mi powie, że zwykły, przeciętny Rosjanin nie jest winny, to proszę zobaczyć zdjęcia z Buczy - mówi Waleria Kohyna.

Waleria obecnie przebywa we Lwowie. Mieszka z przyjaciółmi, by nie być w domu sama. Jej mąż wstąpił do armii, a ślub wzięli w ostatnią sobotę. To była dla nich krótka chwila normalności.

Dziś cała Ukraina patrzy na to, co zostawili po sobie Rosjanie w miastach takich jak Bucza.

- Oni robią to dla funu, bo to jest taka "zabawa" przejeżdżać czołgiem ludzi, a przed tym ich gwałcić. To nie był rozkaz Putina, oni po prostu są wewnątrz takimi ludźmi - uważa Waleria.

