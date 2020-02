01 lutego 2020, 19:10

Bat ideologiczny?

"Ideologiczny bat" czy "wzmacnianie wartości rodzinnych"? Ostry spór o uchwałę sejmiku

Przed "zamachem na prawa rodziców" ostrzega stowarzyszenie Ordo Iuris i przekonuje samorządy do przyjmowania deklaracji, które przerażają tych, którzy walczą z przemocą w rodzinach i dyskryminacją. PiS mówi, że to przeciwdziałanie demoralizacji, a Lewica, że to "ideologiczny bat".