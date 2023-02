21 lutego 2023, 19:05

Uchodźcy z Ukrainy cieszą się z wizyty Joe Bidena. "Daje nam nadzieję na pomoc i zakończenie wojny"

Uciekli z kraju, bo bali się o życie. Część z nich straciła rodziny, dobytek, pracę i perspektywy na normalne życie. Przyjęła ich Polska i to tutaj próbują ułożyć sobie życie w oczekiwaniu na powrót do Ukrainy. Wizyta Joe Bidena w Kijowie i Warszawie to dla nich wielka nadzieja.