Powstała pierwsza komisja, która ma wyjaśnić sprawę z filmu "Tylko nie mów nikomu"

Komisja powołana przez metropolitę warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza do zbadania zgodności... To pierwsza reakcja władzy kościelnej na ujawnione przez braci Sekielskich przykłady nadużyć wobec dzieci. Warszawska komisja w poniedziałek zaczęła prace, ale są one tajne.

- Komisja się zebrała, pracuje - mówi kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.

Kardynał Nycz powołał komisję, bo w filmie "Tylko nie mów nikomu" bracia Sekielscy ujawnili, że w jego diecezji ksiądz Dariusz Olejniczak prowadził rekolekcje dla dzieci mimo wyroku za molestowanie dziewczynek i sądowego zakazu pracy z dziećmi.

Komisja ma sprawdzić, jak mogło do tego dojść. Czy zawiniła kuria warszawska, kościelne procedury, czy też może ktoś księdza Olejniczaka krył.

- To jest komisja zewnętrzna. Po to, by sędzia nie był sędzią we własnej sprawie - tłumaczy ks. Przemysław Śliwiński z archidiecezji warszawskiej.

"Szybkość i dokładność"

W skład komisji wchodzi dwóch świeckich, prof. Paweł Wojda i mec. Michał Stępniewski, i jeden kościelny prawnik, ks. dr hab. Marek Stokłosa. Pierwsze wnioski mają przedstawić już w środę.

- Film pokazał, że coś nie gra. Do końca, jako ludzie Kościoła, nie wiemy, co nie gra. Takie komisje, mam nadzieję, że będzie ich więcej, w poszczególnych diecezjach, mogą dać tę bardzo cenną odpowiedź - uważa Marcin Przeciszewski z Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Komisja ma zbadać wszystkie działania kurii i przejrzeć wszystkie dokumenty. - Szybkość i dokładność. Szybkość, czyli to nie może być praca w nieskończoność, dokładność, to nie może być wynik powierzchowny - podkreśla ks. Przemysław Śliwiński.

- To jest próba przyłożenia plastra na wielką ranę - komentuje teolog Jarosław Makowski. Jego zdaniem reakcja kardynała Nycza jest spóźniona. Jednocześnie dostrzega, że reakcja warszawskiego hierarchy jest wyjątkiem, a nie regułą.

- Widać, że problem jest głębszy. Że problem domaga się nie tylko powołania komisji w poszczególnych diecezjach, ale właśnie komisji państwowej - dodaje Makowski.

Jedyna taka komisja

We Wrocławiu żadna komisja nie powstała - mimo, że w filmie pojawiają się oskarżenia wobec dwóch hierarchów o tuszowanie pedofilii i przenoszenie księdza z parafii do parafii.

Od 2017 roku obowiązuje przepis, że każdy, kto ma informacje o popełnionym czynie pedofilskim i ich nie ujawni, podlega karze więzienia do 3 lat. - Nie ma to najmniejszego znaczenia, kiedy został popełniony czyn pedofilski, o którym mam zawiadomić - mówi karnista z UJ Mikołaj Małecki.

Oznacza to jedno: jeśli ktoś wie o tym przestępstwie, popełnionym nawet dawno temu, musi zawiadomić prokuraturę. - Ten przepis penalizuje niezawiadomienie o wiedzy, którą mam aktualnie. W tym przepisie nie chodzi o karalność czynu pedofilskiego, który został popełniony w przeszłości, ale o to, że ktoś aktualnie ma wiedzę o tym czynie z przeszłości i aktualnie o nim nie zawiadamia - tłumaczy Mikołaj Małecki.

Nie wiadomo, ilu hierarchów wystąpiło z takimi zgłoszeniami. Ani nuncjusz apostolski, ani wysoki dyplomata z Watykanu, który był w poniedziałek w Polsce, nie chcieli mówić o sytuacji polskiego Kościoła po ujawnieniu przypadków pedofilii. Sami biskupi mówią o tym niepewnie i z obawami.

- Problemem jest to, że ofiarami się nie zajęto - mówi gliwicki biskup Jan Kopiec. Jego zdaniem hierarchowie powinni ponieść odpowiedzialność "proporcjonalnie do zaniedbania". O odpowiedzialności także hierarchów ma w środę dyskutować Rada Stała Episkopatu Polski.

