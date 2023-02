Czemu TVP milczy o aferach PiS? "Musieliby pokazać, jak są skorumpowani"

W Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy zaangażowane są setki tysięcy ludzi. Media z nazwy publiczne poświęciły temu wydarzeniu w swoim głównym programie informacyjnym 13 sekund. Bez pokazania ani jednego zdjęcia, ani jednego nagrania.

Żadna informacja nie pojawiła się w żadnych podległych i przejętych przez władzę mediach o milionach, które minister Czarnek przeznacza na dofinansowanie nieruchomości dla ludzi PiS.

- Rządowe media mają tego nie widzieć i dostały na to konkretne pieniądze, żeby nie zauważać - uważa Marcelina Zawisza, posłanka Razem. Mowa o prawie trzech miliardach złotych, które PiS dało TVP. Wcześniej - mimo apeli opozycji, żeby dwa miliardy przeznaczyć na onkologię - PiS również dało je TVP, co symbolicznie skwitowała posłanka PiS Joanna Lichocka (tzw. gestem Lichockiej). Skoro rząd daje, to ma prawo wymagać, chociaż to pieniądze podatników.

- Gdyby mówili o programie "Willa plus", gdyby mówili o premiach, o mejlach ministra Dworczyka, musieliby pokazać, jak są skorumpowani, jak są zdemoralizowani, i jak są pazerni - twierdzi Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu i posłanka PO.

Rzecznik rządu zaprzecza, że rząd wpływa na redagowanie TVP. Piotr Müller atakuje TVN, przekonując, że stacja nie informuje o walce rządu z inflacją. W rzeczywistości informowaliśmy o tym.

Ataki na opozycję

Telewizja rządowa o rządzie i PiS mówi tylko pozytywnie. Opozycję, a zwłaszcza Donalda Tuska, wyłącznie atakuje. - Ta analogia, że dzisiaj Donald Tusk jest pokazywany tak jak Lech Wałęsa w stanie wojennym, jest absolutnie uprawniona - ocenia Dominika Wielowieyska, dziennikarka "Gazety Wyborczej".

Pytanie dziś o rolę mediów w teorii publicznych jest istotne u progu kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu. - Żeby Prawo i Sprawiedliwość oszukało ludzi. Zmanipulowało ludzi - uważa Tomasz Trela, poseł Nowej Lewicy.

Nierówne wybory

W ostatnich wyborach prezydenckich TVP bez skrupułów robiła kampanię wyborczą Andrzejowi Dudzie. Materiały w programach informacyjnych to były klipy wyborcze kandydata PiS. TVP pokazywała wiece Andrzeja Dudy, nie pokazywała wieców Rafała Trzaskowskiego. - Ta kampania nie była równa. Tak, demokracja w Polsce dalej jest, chcę to podkreślić. Natomiast kampania nie była równa - uważa Rafał Trzaskowski.

Słowa prezydenta Warszawy potwierdza raport OBWE po wyborach. "Nadawca publiczny był wykorzystywany jako narzędzie kampanijne na rzecz prezydenta - to najbardziej rażąco niewłaściwe wykorzystanie mediów publicznych, jakie widzieliśmy w tej kampanii" - brzmi jego fragment.

Opozycja przewiduje, że w kampanii, od której zależy utrzymanie władzy przez PiS, będzie jeszcze gorzej. - Fala takiego szlamu i błota antyopozycyjnego będzie się lała codziennie jeszcze bardziej - przypuszcza Krzysztof Śmiszek, poseł Nowej Lewicy.

To będzie miało wpływ na decyzje wyborców. - Wybory są wtedy wolne i sprawiedliwe, kiedy dostęp do informacji jest równy. Dostępu równego nie będzie w tych wyborach. To jest jasne. To będzie najbardziej brutalna kampania wyborcza po 1989 roku - uważa Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny portalu Onet.

PiS nie tylko zawłaszczył media publiczne. Robił wiele, by zniszczyć wolne media.

Autor: Katarzyna Kolenda-Zaleska / Źródło: Fakty TVN