Prezydent Duda czy prezydent Tusk? Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

W badaniu realizowanym w dniach 8-10 maja 2019 roku respondenci zostali zapytani o to, na kogo by zagłosowali, gdyby wybory na prezydenta kraju odbywały się w najbliższych dniach, i gdyby startowali wymienieni kandydaci.

Najwięcej wskazań uzyskał urzędujący prezydent Andrzej Duda, na którego głosować chce 41 procent respondentów. Na drugim miejscu znalazł się obecny szef Rady Europejskiej i były premier Donald Tusk z poparciem na poziomie 28 procent.

Kolejne miejsca zajęli Paweł Kukiz (7 procent), Robert Biedroń (6 procent), Władysław Kosiniak-Kamysz (5 procent), Janusz Korwin-Mikke (4 procent) i Adrian Zandberg (1 procent).

Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć/jeszcze nie zdecydowałem" udzieliło 8 procent ankietowanych.

Ewentualna II tura

Drugie pytanie dotyczyło hipotetycznej drugiej tury wyborów, w której kandydowaliby Andrzej Duda i Donald Tusk.

Przy takim wariancie urzędujący prezydent mógłby liczyć na 56 procent głosów, a Donald Tusk - 40 procent.

Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć/jeszcze nie zdecydowałem" udzieliło 4 procent badanych.

Powyższe wyniki oznaczają, że w porównaniu do analogicznego sondażu z listopada 2018 roku poparcie dla Andrzeja Dudy wzrosło o 6 punktów procentowych (z 50 procent do 56 procent), a poparcie dla Donalda Tuska spadło o 5 punktów procentowych (z 45 procent do 40 procent).

Sondaż telefoniczny Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 został zrealizowany w dniach 8-10 maja 2019 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie osób w wieku powyżej 18 lat. Próba wynosiła 1001 osoby.

Najnowszy sondaż został przeprowadzony po głośnym wykładzie Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim, który przewodniczący Rady Europejskiej wygłosił 3 maja z okazji święta narodowego. - Nie może być tak, że władza raz do roku obchodzi święto konstytucji, a na co dzień konstytucję obchodzi - zaznaczył szef Rady Europejskiej. Wykład był szeroko komentowany przez polityków obozu rządzącego i opozycji.

