Autokar z Polakami stoczył się w przepaść. Wszyscy żyją, mieli zapięte pasy

Troje polskich turystów zostało ciężko rannych w wypadku autokaru w Turcji. Ich stan się poprawił i jest stabilny. Autokar, którym podróżowało 39 Polaków stoczył się z 20-metrowej skarpy. Wszyscy mieli zapięte pasy. I to uratowało im życie.

Większość Polaków wyszła ze szpitala po wtorkowym wypadku autokaru w Turcji Groźny wypadek polskich turystów w Turcji. Autokar spadł ze skarpy, w środku było 39 Polaków. Do... Poważnie uszkodzony autokar znalazł na stromym zboczu kilkanaście metrów poniżej drogi. W środku byli ranni, wołający o pomoc turyści z Polski. Wracali z wycieczki do muzeum świętego Mikołaja. Pierwsi na ratunek pospieszyli kierowcy innych samochodów. Pogotowie i straż pożarna szybko dotarły na miejsce wypadku. Aż 30 z 39 pasażerów trzeba było zabrać do szpitala.

- Jedna osoba miała operację twarzy, druga osoba ma uraz kręgosłupa, a trzecia osoba uraz ręki - poinformowała Ewa Suwara, rzeczniczka Ministerstwa Sprawa Zagranicznych.

Dzięki pasom

Te trzy osoby nadal przebywają w szpitalu. Stan pozostałych okazał się na tyle dobry, że zostały już wypisane. Wypadek mógł się skończyć dla pasażerów dużo gorzej, ale na szczęście wszyscy mieli zapięte pasy bezpieczeństwa.

- W związku z tym, jak doszło do wypadku, to te osoby nie "latały" po całym autobusie, bo miały zapięte pasy, dlatego apeluję do wszystkich o zapinanie pasów również na wakacjach - powiedziała Ewa Suwara.

Do wypadku doszło we wtorek około 17.30 lokalnego czasu, w pobliżu miejscowości Kemer. Kierowca autokaru prawdopodobnie zbyt szybko próbował pokonać ostry zakręt. Stracił panowanie nad pojazdem, przebił bariery ochronne i stoczył się w przepaść. Autokar zatrzymał się na rosnących na zboczu drzewach

"Jest nam szczerze bardzo przykro z powodu wypadku i osobiście, każdy w naszym zespole, starał się, by być i wspierać naszych Gości jak najlepiej, z empatią i współczuciem" - oświadczyła Izabela Jurczewska z Coral Travel Poland.

Wszyscy poszkodowani w wypadku są pod opieką konsularną polskiego MSZ.

Autor: Cezary Grochot / Źródło: Fakty TVN