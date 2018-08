W wyborach popierali, teraz oceniają prezydenta. "To był źle oddany głos"

W filmie o trzech latach prezydenta Dudy, przygotowanym przez jego kancelarię, można obejrzeć przede wszystkim, jak prezydent Andrzej Duda spotykał się z głowami innych państw. Ale jak oceniają tę prezydenturę ludzie, którzy popierali i głosowali na Andrzeja Dudę trzy lata temu?

W trzecią rocznicę objęcia urzędu prezydenta Andrzej Duda brał udział w uroczystościach w Krakowie. - Wszyscy jak tu się zebraliście jesteście żołnierzami polskimi - mówił w niedzielę prezydent Duda na obchodach 104. rocznicy wymarszu I Kompanii Kadrowej. - Przepraszam, wzruszyłem się - dodał po dłuższej pauzie.

Tej teatralności w prezydencie najbardziej nie lubi prof. Jadwiga Staniszkis. - Duda jest aktorem, dla mnie jest osobą żenującą w tej roli. Zgadzam się z prof. Sadurskim, że Duda jest postacią tragikomiczną. Tylko, że Sadurski jest w Australii i nie ma poczucia, że jeszcze dwa lata musimy tkwić w tej prezydenturze - oceniła socjolog.

To, że PiS teraz chwali prezydenta, a opozycja go krytykuje, to oczywiste. Mniej oczywiste są postawy komentatorów politycznych, którzy odważyli się kiedyś głośno powiedzieć, że głosują na Andrzeja Dudę. - Nie tylko głosowałam, ale i wspierałam go przeciwko prezydentowi Komorowskiemu, czego gorzko żałuję - wyznała prof. Staniszkis.

Trzy lata prezydentury Andrzeja Dudy 6 sierpnia 2015 roku Andrzej Duda został zaprzysiężony na urząd Prezydenta RP przed Zgromadzeniem Narodowym. Mijają trzy lata jego prezydentury. Przez ten czas angażował się w spory polityczne i społeczne, wychodził z własną inicjatywą...

Słowa, słowa

Dzisiaj niewielu pamięta, że był nawet taki moment, gdy Bronisław Komorowski oklaskiwał Andrzeja Dudę - kiedy Duda wygłaszał orędzie po złożeniu przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym. - Proszę o to, byśmy szanowali swoje prawa, oczywiście bez narzucania ich innym, ale żebyśmy umieli te prawa nawzajem szanować - mówił wtedy nowy prezydent.

Już w marcu 2016 roku na spotkaniu z mieszkańcami Otwocka Andrzej Duda tak komentował protesty KOD-u. - "Ojczyznę dojną racz nam zwrócić, Panie", mówią ci ludzie - stwierdził. - Tu w Polsce to właśnie my jesteśmy ludźmi pierwszej kategorii - przekonywał.

- My mówimy jednym polskim językiem, a inaczej nawet słowa rozumiemy - te słowa Piłsudskiego Duda przytoczył z kolei podczas posiedzenia Zgromadzenia Narodowego 5 grudnia 2017 roku, które odbyło się okazji 150. rocznicy urodzin Marszałka. - Jednym z przekleństw naszego życia, jednym z przekleństw naszego budownictwa państwowego, jest to, żeśmy się podzielili na kilka rodzajów Polaków - cytował Duda.

Andrzej Duda mówił o "ludziach pierwszej kategorii", a Jarosław Kaczyński mówił o "gorszym sorcie" Polaków. Kim dla prezydenta jest prezes PiS? - Jest pan wielkim politykiem, z całą pewnością jest pan wielkim strategiem - tak raz się do niego publicznie zwrócił.

Na początku swojej kadencji prezydent nawet jeździł do prezesa PiS-u. Po dwóch wetach, w zeszłym roku, to Jarosław Kaczyński zaczął przyjeżdżać do niego.

Tymczasem Zbigniew Ziobro, choć Andrzej Duda zawetował reformy, które dałyby ministrowi sprawiedliwości prawo do wyrażania zgody na dalsze zasiadanie w Sądzie Najwyższym, i tak ma ogromny wpływ na KRS i na Sąd Najwyższy.

Prezydent ustanowił nowy medal i zainaugurował marsz szlakiem żołnierzy Piłsudskiego Budujemy silną Polskę, która staje się silniejsza z dnia na dzień i wierzę, że będziemy to czynili dalej - mówił w niedzielę prezydent Andrzej Duda podczas capstrzyku pod kopcem Piłsudskiego w Krakowie. Wspominał też żołnierzy marszałka Józefa...

Z partią, a partia na przekór

Gdy w 2015 roku PiS się śpieszyło ze zmianami w Trybunale Konstytucyjnym, Andrzej Duda organizował nawet nocne zaprzysiężenia nowych sędziów TK.

- Trzask kości rozlega się po Polsce i Europie, kości łamanej konstytucji - ocenił Ludwik Dorn, były marszałek Sejmu i były wiceprezes PiS. Ludwik Dorn też głosował na Andrzeja Dudę. - To był źle oddany głos - przyznał.

Ludwik Dorn wskazuje dzisiaj, że jedyne, co prezydent zyskał w ciągu tych trzech lat, to brak upokorzeń ze strony Antoniego Macierewicza, który na przykład odmawiał prezydenckiemu doradcy wglądu w tajne sprawy armii. Antoni Macierewicz został zdymisjonowany ze stanowiska ministra obrony narodowej w styczniu tego roku.

- Największą jego (Dudy - przyp. red.) porażką, na jego własne życzenie, to jest kwestia referendum konstytucyjnego. Przy czym akurat tutaj PiS postąpiło całkowicie rozsądnie, przecież frekwencja byłaby w okolicach ośmiu procent - skomentował Dorn.

"Żołnierz z powołania, zawołania, przekonania". Prezydent odsłonił pomnik generała Hallera Generał Józef Haller był postacią pomnikową dla odzyskania niepodległości, był żołnierzem z powołania i przekonania - mówił w niedzielę prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości odsłonięcia popiersia generała Józefa Hallera w Jurczycach...

Nie taki niezłomny

Ekonomista prof. Ryszard Bugaj, który też głosował na Andrzeja Dudę, również jest nim rozczarowany. Nie spodobało mu się już wtedy, kiedy Duda mówił o sobie, że jest "niezłomny". Poważne rozczarowanie Ryszarda Bugaja przyszło niedługo później.

- Żona do mnie przyleciała i powiedziała: "twój prezydent" ułaskawił Kamińskiego. To mi nie przyszło do głowy, że to jest możliwe - wspomina.

Prezydent ułaskawił Mariusza Kamińskiego, chociaż nie było nawet prawomocnego wyroku. Ale wiceprezes PiS-u Mariusz Kamiński jest jednym z najbliższych ludzi Jarosława Kaczyńskiego.

Prezes PiS nie pozostawił prezydentowi niezależności nawet w kwestii narodowego pojednania i wybaczenia, jeśli chodzi o katastrofę smoleńską.

- Wybaczmy to sobie wszystko wzajemnie - apelował Duda 10 kwietnia 2016 roku. - Polacy wielokrotnie mylili się, kiedy przebaczali zbyt łatwo - mówił tego samego dnia Jarosław Kaczyński.

W ostatnich wywiadach Jarosław Kaczyński zapowiada, że PiS poprze Andrzeja Dudę w następnych wyborach prezydenckich.

Autor: Jakub Sobieniowski / Źródło: Fakty TVN