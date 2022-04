Trwa odgruzowywanie Borodzianki po wyzwoleniu z rąk Rosjan. Zawalonych budynków są tam dziesiątki

ATAK ROSJI NA UKRAINĘ. RELACJA NA ŻYWO NA PORTALU TVN24.PL

Pod gruzami domów w Borodziance strażacy znajdują kolejne ciała. Zawalonych budynków są tam dziesiątki. Trwa rozminowywanie, odgruzowywanie i liczenie zabitych. Oficjalnie od początku wojny w całej Ukrainie zginęło półtora tysiąca cywilów. Prawdopodobna liczba ofiar jest znacznie wyższa. W samym tylko obwodzie kijowskim władze nie potrafią się doliczyć kilkuset mieszkańców.

Na tej wojnie zdarzają się też chwile szczęścia. Wadim odnalazł w Borodziance swoją siostrę. - Nie było żadnego kontaktu przez miesiąc - mówi Wadim, kierowca karetki.

Niemiecki wywiad przechwycił rozmowy radiowe rosyjskich żołnierzy Armia Putina nie próbuje już zdobyć Kijowa - zamiast tego są plany zajęcia całego Donbasu.... Alina i jej najbliżsi przeżyli, chowając się w niewielkiej piwnicy pod garażem. Spędzali tam kilkanaście godzin dziennie - bez światła i ogrzewania. - Od razu zrobiliśmy tuszonkę, żeby mięso się nie zepsuło. Mąki mieliśmy trochę swojej, trochę sąsiedzi przynieśli. Co tydzień piekłam chleb - opowiada Alina, mieszkanka Borodzianki.

RAZEM Z UKRAINĄ! POMOC, INFORMACJE, PORADY

JAK POMÓC UKRAINIE - LISTA ZBIÓREK

ROSYJSKA INWAZJA NA MAPACH

Odbudowa potrwa lata

Ognisko zamiast pieca to w Borodziance codzienność. Jedna z kobiet opiekuje się starszym mężczyzną, który w czasie ostrzału spadł ze schodów. Dwa dni leżał w śniegu. Cudem przeżył. Lekarze dotarli do niego dopiero po pewnym czasie. Dali środki przeciwbólowe, opatrzyli rany i zabrali do szpitala w Kijowie. - Ma złamaną kość udową i miednicę. Do tego, ponieważ bardzo długo był unieruchomiony, ma odleżyny. Potrzebuje pełnej hospitalizacji. Jeśli nie otrzyma pomocy, umrze - wyjaśnia "Doc", lekarz z załogi karetki.

Pierwsze rosyjskie kolumny pojawiły się w Borodziance już drugiego dnia wojny. Pojazdy opancerzone godzinami jechały w stronę Kijowa, ale potem pojawiła się ukraińska armia. Po ciężkich walkach Rosjanie zajęli miasteczko na początku marca. Rozminowanie Borodzianki potrwa tygodnie, odgruzowanie - miesiące, odbudowa - lata.

TVN24 PO UKRAIŃSKU

UWAGA NA FAKE NEWSY

Autor: Paweł Szot / Źródło: Fakty TVN