"Na każdym kroku widać więzi, które je łączą". Tak wygląda wilcza solidarność Zdaniem ludzi wilk patrzy wilkiem, ale też wilk u wilka potrafi dostrzec problem, zatroszczyć się... 11-miesięczny szczeniak wilka z okolic Białowieży kilka dni temu został zastrzelony wraz z dorosłym wilkiem. Naukowcy mówią o wilczej masakrze. - Gatunek ten jest chroniony wyłącznie teoretycznie. W praktyce trwa dobrze zorganizowany, masowy odstrzał wilka w Polsce - mówi profesor Michał Żmihorski, dyrektor Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży.

To nie wyjątek. Naukowcy obliczyli, że rocznie od kul ginie w Polsce prawie 150 wilków, i to są ostrożne szacunki.

- Mówimy wyłącznie o wilkach, które zostały zastrzelone. Cała masa wilków ginie w wypadkach komunikacyjnych. Cały czas też wilki wpadają we wnyki - opowiada profesor Michał Żmihorski.

Kto i czemu strzela do wilków? - Większa część wilków, która jest zabijana w Polsce, jest, niestety, zabijana przez myśliwych - wyjaśnia profesor Krzysztof Schmidt z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży.

- Przeświadczenie, że wilki zjadają ich zwierzynę, ich sarny, że wilki zjadają ich jelenie, ale dzika zwierzyna nie jest własnością myśliwych - tłumaczy Marcin Kostrzyński, przyrodnik, członek Koalicji "Niech Żyją!".

Prawo rzadko jest egzekwowane

Młody wilk wpadł we wnyki. Przypadków kłusownictwa jest coraz więcej Wilk - dokładnie 9-miesięczny młodziak - wpadł we wnyki pod Mławą. Wilk jest w Polsce pod ścisłą... Złapane we wnyki wilki przyrodnicy ze Stowarzyszenia dla Natury "Wilk" stawiają na łapy. Dzięki obrożom telemetrycznym śledzą ich losy. Jak pewnego młodego, który wyruszył w Polskę założyć rodzinę. Przepłynął Wisłę, ale, niestety, na swojej drodze spotkał myśliwego.

Na innego wilka czekały szczenięta. - To zwierzę leży w kałuży krwi z tą obrożą telemetryczną i wiemy, że już nie przyniesie ani kęsa pożywienia tym szczeniętom, a my nie mamy żadnej możliwości, żeby pomóc tej grupie. To jest takie bezradne patrzenie na śmierć tych szczeniąt - mówi profesor Sabina Pierużek-Nowak, prezeska Stowarzyszenia dla Natury "Wilk".

Obrońcy zwierząt patrzą też na to, jak sprawca unika kary. - W Polsce łatwiej jest kogoś skazać za zabicie zwierzęcia łownego, na przykład jelenia, niż za chronionego, czyli wilka, rysia, żubra - wylicza Adam Wajrak, dziennikarz i przyrodnik.

W sądzie trzeba udowodnić, że środowisko poniosło znaczną szkodę, ale najpierw trzeba złapać sprawcę. Za granicą, na przykład w Stanach Zjednoczonych, zajmują się tym chroniące dzikie gatunki służby. - To są agenci, którzy działają czasami jak FBI. Potrafią rozbijać siatki. Zarówno przemytników zwierząt, jak i kłusowników - opowiada Adam Wajrak.

Wilcza babcia

Naukowcy i przyrodnicy apelują, by w Polsce zwiększyć i egzekwować kary. - Wsadzać do więzienia i pokazywać całej reszcie społeczeństwa, że to jest postępowanie, które należałoby po prostu karać - apeluje profesor Robert W. Mysłajek, wiceprezes Stowarzyszenia dla Natury "Wilk".

Wilki są zwierzętami, które tworzą między sobą więzi. - Nagrałem taką babcię, wilka emerytkę. Była cały czas hołubiona ta babcia, mimo że już zębów nie miała, to dostawała najlepsze kąski, bo babcia była babcią tam. Wszyscy szanowali tę babcię - wspomina Marcin Kostrzyński.

Czas szanować wilki i prawo. Policja w Hajnówce o zastrzeleniu dwóch wilków zawiadomiła prokuraturę.

Autor: Renata Kijowska / Źródło: Fakty TVN