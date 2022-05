Trwa bitwa o Siewierodonieck. Ukraina apeluje o ciężką broń i systemy rakietowe

Siewierodonieck jest aktualnie rosyjskim celem numer jeden bitwy o Donbas. Zaciska się pętla wokół ostrzeliwanego miasta. Ukraińskim siłom nie brakuje odwagi i chęci do walki, ale do tego potrzeba broni, której zaczyna brakować.

- Rosyjska armia rzuciła ogromne ilości sprzętu i ludzi, by zdobyć obwód ługański. Zgromadzili co najmniej 25 batalionowych grup taktycznych, do 500 ludzi każda - informuje Serhij Hajdaj, szef administracji wojskowo-cywilnej obwodu ługańskiego.

W ostatnim kontrolowanym przez Ukraińców mieście obwodu ługańskiego rosyjskie grupy uderzeniowe zajęły już Hotel Mir i dworzec autobusowy. Ciężkie walki toczą się o trasę prowadzącą do Bachmutu, jedyną drogę zaopatrzenia. Rosjanie próbują okrążyć ukraińskie zgrupowanie i cały czas posuwają się do przodu.

- Sytuacja na froncie jest dla nas fatalna. Wróg odrzuca nas dalekosiężną artylerią: pierwszą linię i tył. Nie mamy czym się przeciwstawić oprócz męstwa ukraińskich żołnierzy - mówi Ołeksij Arestowicz, doradca prezydenta Ukrainy.

- To, co pozwalało nam odrzucać przeciwnika, to duch bojowy. Bój trwa do momentu, w którym ktoś nie zacznie uciekać. Gdy oddział walczy do końca, trzyma się, to nawet jeśli przeciwnicy mają przewagę, w którymś momencie rzucają się do ucieczki. Wystarczy, że jeden wóz bojowy zawraca i jest koniec - podkreśla odznaczony tytułem "Bohatera Ukrainy" podpułkownik Jewhen Szamataliuk.

Apel o systemy rakietowe i broń

Zachód już wspiera Ukrainę dostawami amerykańskich haubic kalibru 155 milimetrów - o wiele bardziej precyzyjnych i strzelających dalej niż rosyjskie. Wśród Rosjan sieją panikę też amerykańskie drony kamikadze. Jednak Ukraina błaga o rakietowe systemy artyleryjskie strzelające na odległość nawet kilkuset kilometrów.

- Dosłownie walczymy o to, żebyśmy dostali broń, która jest nam konieczna, żeby zmienić charakter walk i móc posuwać się szybciej i bardziej zdecydowanie przeganiać okupantów z naszej ziemi - mówi prezydent Wołodymyr Zełenski.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że kraje zachodnie podjęły decyzję i systemy rakietowe wreszcie trafią do ukraińskich żołnierzy.

Rosjanie cały czas intensywnie ostrzeliwują ukraińskie miasta, nawet te położone daleko od linii frontu. Pociski znów spadły na Charków. W jednym z ostrzałów zginęło 7 osób, kilkanaście zostało rannych.

- Wróg znów podstępnie ostrzeliwuje i terroryzuje ludność cywilną. Wzywam was, żeby bez absolutnej konieczności nie wychodzić na zewnątrz, a w czasie ostrzałów schodzić do schronów. Nie wracajcie na razie do miasta - apeluje do mieszkańców Charkowa Ołeh Siniegubow, szef administracji wojskowo-cywilnej obwodu charkowskiego.

