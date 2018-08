Troje dzieci porwała fala w Darłówku, morze wyrzuciło jedno. 14-latek zmarł

Jechali na wakacje albo do pracy. Zginęli, spadając z jednego z najwyższych wiaduktów w Europie. W środę bilans tragedii w Genui wyniósł 39 zabitych, ale liczba ta może wzrosnąć. Runął wiadukt, o którym włoska prasa pisze, że już od dawna były wątpliwości co do jego trwałości.

