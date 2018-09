Rekordowe temperatury i rekordowa liczba utonięć. Tragiczny bilans lata nad wodą

Choć kończą się wakacje, to pogoda nie daje powodów do narzekań. W niedzielę w Trójmieście zarówno powietrze jak i woda miały powyżej dwudziestu stopni Celsjusza. Takiego lata nie było od dawna.

Podsumowanie tego sezonu letniego jest wyjątkowe. Tak samo jak pogoda przez cztery ostatnie miesiące. Za nami wielotygodniowe maratony ze słońcem i temperaturami powietrza, które przekraczały nawet trzydzieści pięć stopni w cieniu. Nadbałtyckie plaże przeżywały oblężenie.

- To był rekordowy sezon. Porównując do zeszłego sezonu, kiedy mieliśmy gorszą pogodę i niższe temperatury wody, można powiedzieć, że teraz biliśmy rekordy ludzi na plaży - twierdzi Michał Skibiński, ratownik gdańskiego WOPR.

Długie okresy wyjątkowo wysokich temperatur zaczęły się już w kwietniu. Był on o prawie pięć stopni cieplejszy niż zazwyczaj i najcieplejszy od ponad dwustu lat. Podobnie było w maju i przez całe wakacje. To było najcieplejsze lato w Polsce od końcówki XVIII wieku.

- Jeśli utrzyma się ten wzrostowy trend to niewykluczone, że również wejdziemy w strefie klimatu śródziemnomorskiego lub w strefę bardzo zbliżonego do tego klimatu - uważa Arleta Unton-Pyziołek, synoptyk tvnmeteo.pl.

Najgorszy był sierpień

Im lepsza pogoda tym więcej osób wypoczywających nad wodą i więcej niebezpiecznych sytuacji, które wymagały interwencji ratowników wodnych.

Najgorszy był sierpień. W Polsce, po raz pierwszy od lat, utonęło ponad sto osób. W czasie czterech ciepłych miesięcy życie w wodzie straciło ponad 300 osób. Czyli 10 procent więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku.

Przez dwa ostatnie miesiące było zaledwie osiem dni, kiedy w Polsce nikt nie utonął. Rekordowo tragiczna była pierwsza połowa sierpnia, kiedy jednego dnia w wodzie zginęło aż czternaście osób. Część z nich na niestrzeżonych kąpieliskach. W Darłówku morze zabrało trójkę nastoletniego rodzeństwa.

- Gdyby ludzie wybierali miejsca strzeżone, to tych zdarzeń mielibyśmy mniej. Cały czas mamy poszukiwania dzieci na plaży, cały czas mamy "przygody" z osobami po alkoholu - stwierdza ratownik sopockiego WOPR Maciej Dziubich.

Zdaniem synoptyków - wysokie temperatury nie znikną wraz z końcem wakacji. Jeszcze przez parę tygodni lato będzie nie tylko w kalendarzu.

