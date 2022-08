Top of The Top Sopot Festival. W Operze Leśnej trwają ostatnie przygotowania

We wtorek zachmurzenie zmienne z przelotnym deszczem oraz lokalnie, zwłaszcza w południowej części Polski, burze z opadem 10-20 mm i porywami wiatru o prędkości do 50-70 km/h. Temperatura maksymalna od 26 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie do 30 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

»