Nie wprowadzi się do willi, chce wygłosić orędzie. Jakim marszałkiem będzie Grodzki?

Co z bezpieczeństwem na meczu Izrael - Polska? Od kilku dni Izrael jest ostrzeliwany ze Strefy Gazy. W części kraju zamknięto szkoły, a wojsko ostrzega, by ludność cywilna nie chodziła do pracy. Mecz już w najbliższą sobotę. Do ostatniej chwili Zbigniew Boniek oceniał ryzyko, ale zdecydował - jedziemy i gramy.

»