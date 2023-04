"To są brudne pieniądze". Opozycja apeluje do Pawła Kukiza, by zwrócił cztery miliony złotych

Tylko pierwszy etap budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego ma kosztować niemal 40 miliardów złotych. Choć nigdzie nie wbito jeszcze żadnej łopaty, to same projekty i pensje pochłoną setki milionów złotych. Pytanie - ile domów pochłonie budowa, bo żeby można było dojechać do lotniska, ma powstać ponad półtora tysiąca kilometrów nowych linii kolejowych. Nie wszystkim to sie podoba, co można było zauważyć przed Sejmem.

