30 maja 2019, 19:14

"Ona już wcześniej chciała uciec z tego pokładu". Czerwińska dostanie "awans"?

"Rekonstrukcja plus" - mówi się o zmianach w rządzie. Odejść mają ministrowie wyjeżdżający do Brukseli plus minister finansów Teresa Czerwińska. Ta ostatnia jednak kariery też nie kończy. Zdaniem polityków PiS-u, minister Czerwińska ma przejść do innej instytucji publicznej.