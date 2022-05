Marszałek Małopolski zapowiada odwołanie dyrektora Teatru Słowackiego. "To już musi dążyć do finiszu"

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przyjęła poprawki PiS i Solidarnej Polski do projektu o Sądzie Najwyższym. Izba Dyscyplinarna SN znika, ale tylko z nazwy, bo w jej miejsce powstanie Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Odsunięci od pracy sędziowie nie zostaną z mocy prawa przywróceni do orzekania - będą mogli się odwołać do nowej Izby. Zdaniem opozycji to za mało, żeby przekonać Komisję Europejską.

