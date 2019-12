Tczew rozdawał nagrody pieniężne za długi staż małżeński. Zakwestionowała to RIO

Bon na tysiąc złotych za 50 lat pożycia małżeńskiego - tak w Tczewie było do tej pory. Dla małżonków to był miły gest, ale miło już nie będzie. Dla Regionalnej Izby Obrachunkowej taki gest to naginanie przepisów.

W Tczewie na Pomorzu małżeński jubileusz oznacza też finansową nagrodę. Za ponad 50 lat razem przysługuje bon na co najmniej 1000 złotych. Z końcem roku nastąpi jednak koniec wsparcia finansowego dla małżonków-rekordzistów.

Konkretne wsparcie

- Starzy już nic nie potrzebują? Nie jest to prawda. Starzy zawsze potrzebują - mówi Eleonora Lewandowska, mieszkanka Tczewa.

Państwo Lewandowscy z Tczewa już dwukrotnie odbierali taką nagrodę - na 50. oraz na 55. rocznicę ślubu. Na gody szmaragdowe, czyli 55 lat małżeństwa, był bon podarunkowy na 1500 złotych.

- Kupiliśmy drukarkę, bo nasza stara się zepsuła akurat. Kupiliśmy mały radioodbiornik z odtwarzaczem płyt. A mnie akurat wypadł serwis samochodowy - mówi Feliks Lewandowski, mieszkaniec Tczewa. - I tak wydaliśmy 1500 złotych lekko - dodaje jego żona, Eleonora Lewandowska.

W 50. rocznicę pożycia małżeńskiego Tczew przyznawał bon podarunkowy o wartości 1000 złotych, a potem co pięć lat wartość bonu wzrastała o 500 złotych.

Na szmaragdowe gody (55. rocznicę ślubu) dostawało się 1500 złotych. Na diamentowe gody (60. rocznicę) - 2000 złotych. Na żelazne gody (65. rocznicę ślubu) - 2500 złotych.

Prezenty zamiast bonów

Regionalna Izba Obrachunkowa, która kontroluje wydatki gmin, uznała, że w Tczewie nagina się przepisy.

- Jest to miły gest, ale w przepisach prawa mamy takie zapisy, jakie mamy. W związku z tym jest to działanie niezgodne z przepisami - tłumaczy Roman Fandrejewski z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Władze Tczewa zapowiedziały, że od teraz zamiast bonów do samodzielnego wykorzystania będą konkretne prezenty.

- Na pewno nam są potrzebne środki na zabiegi rehabilitacyjne, na wyjazd do sanatorium - wymienia Eleonora Lewandowska.

Niestety, usług medycznych nie wolno darować ani wykupić.

- Może myślą, że już czas, żeby odejść i żeby nie być obciążeniem, i nie musieć płacić miesięcznego "stypendium" ZUS-owskiego? - zastanawia się Feliks Lewandowski.

Autor: Jan Błaszkowski / Źródło: Fakty TVN