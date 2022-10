18 października 2022, 19:14

Kiedyś "nowy plan Marshalla", teraz "sumy stosunkowo niewielkie". Tak PiS zmienił zdanie w sprawie unijnych środków

Kiedy politycy PiS-u mówili, że unijne pieniądze dla Polski to nowy plan Marshalla i obiecywali skok cywilizacyjny - wielu Polaków uwierzyło, że zrobią wszystko, by pieniądze, które naprawdę się nam należały, trafiły do Polski. Wtedy nadszedł czas partyjnych gier i gierek.