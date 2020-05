Tajemnicza choroba dotyka dzieci. WHO apeluje do lekarzy

Coraz więcej dzieci trafia do szpitali z objawami tajemniczej choroby. Podobnej do bardzo rzadkiej choroby Kawasakiego. U części dzieci wykryto też koronawirusa. Światowa Organizacja Zdrowia uczula lekarzy na całym świecie, by pomogli zrozumieć, co się z tymi dziećmi dzieje.

Do szpitali w kilku krajach coraz częściej trafiają dzieci z objawami przypominającymi rzadką chorobę Kawasakiego, która występuje głównie u dzieci do piątego roku życia.

- Jest bardzo rzadkim zespołem zapalnym, a przyczyna tej choroby nie jest znana - tłumaczy Stephen Powis, dyrektor medyczny brytyjskiej służby zdrowia.

Objawy choroby Kawasakiego to przede wszystkim gorączka powyżej 38 stopni Celsjusza, utrzymująca się dłużej niż pięć dni. Lekarze wymieniają również objawy takie jak: wysypka, łuszczenie się naskórka, przekrwione spojówki, zaczerwienione i popękane wargi, intensywnie czerwony język, powiększone węzły chłonne oraz wymioty i biegunka.

Brytyjscy lekarze alarmują

Szefowie brytyjskiej służby zdrowia biją na alarm, bo objawy u najmłodszych pacjentów występują nie tylko w wyniku zakażenia koronawirusem, ale i bez niego. Stąd w ich liście ostrzeżenie, że poza koronawirusem wśród najmłodszych szerzyć się może jeszcze inny groźny patogen.

- Trudno tu mówić o jakichś doświadczeniach, to jest nowe. Natomiast jeżeli by rokowanie było podobne jak w chorobie Kawasakiego, to również należy się spodziewać poważnego przebiegu - ocenia dr hab. Ernest Kuchar, specjalista chorób zakaźnych z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W większości przypadków choroba Kawasakiego mija po kilku dniach, ale część chorych dzieci ma zniekształcone naczynia wieńcowe.

- Co to może oznaczać? - Chorobę niedokrwienną serca, krótko mówiąc zawał, czy dusznicę bolesną w bardzo młodym wieku - odpowiada prof. Jacek Wysocki, specjalista pediatrii i chorób zakaźnych z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Średnio na świecie wykrywa się około dziesięciu przypadków choroby Kawasakiego na 100 tysięcy dzieci.

- One (przypadki - przyp. red.) u nas występują, zwłaszcza w tym sezonie jesienno-zimowym. Także na moim oddziale takie dziecko dzisiaj jest, one się zdarzają, ale nie ma tej korelacji z zespołem COVID-19 - dodaje profesor Wysocki.

Pochodzenie choroby i apel WHO

Choroba Kawasaki pochodzi z Azji. Opisał ją japoński lekarz Tomisaku Kawasaki, stąd jej nazwa.

Jak tłumaczy profesor Marek Sanak z Zakładu Diagnostyki Biochemicznej i Molekularnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie choroba Kawasaki nie jest zakaźna. - To jest nieprawidłowa reakcja komórek odpornościowych na własny organizm - opowiada Sanak.

W czasie pandemii brytyjskim dzieciom z ciężkim przebiegiem tej choroby zrobiono też testy na obecność koronawiursa. Jak się okazało, u większości z nich potwierdzono zakażenie. Niektóre dzieci zmarły.

W Nowym Jorku jest 15 nowych przypadków dzieci z koronawirusem i z tajemniczą chorobą.

- Na dzień dzisiejszy nie znaleziono faktu realnie potwierdzającego, że chorujemy na koronawirusa i potem mamy rozwój zespołu Kawasaki - podkreśla dr Jacek Gleba, internista, pediatra.

- Poprosiliśmy lekarzy na całym świecie, by byli uważni, i by na bieżąco zbierali informacje na temat dzieci, tak byśmy mogli lepiej zrozumieć, co się z nimi dzieje, by lepiej pokierować ich leczeniem - mówi dr Maria Van Kerkhove ze Światowej Organizacji Zdrowia.

Brytyjscy lekarze ostrzegają i uspokajają rodziców, że na razie nie ma powodów do paniki, ale trzeba uważnie obserwować swoje dzieci.

Autor: Anna Czerwińska / Źródło: Fakty TVN