04 grudnia 2019, 19:06

Finał "Szlachetnej Paczki" już w ten weekend. Darczyńcy wciąż potrzebni

14 tysięcy rodzin już zostało wybranych przez darczyńców i to właśnie oni zostaną obdarowani świątecznymi paczkami. Ale na pomoc czeka jeszcze kilkaset potrzebujących rodzin. To już ostatni dzwonek, by wesprzeć "Szlachetną Paczkę". Finał odbędzie się w najbliższy weekend.