"Szkaradzieństwo" kontra "osiągnięcie inżynieryjne". Spory o Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Była wiceszefowa Parlamentu Europejskiego Eva Kaili już w grudniu trafiła w ręce policji, teraz kolejnymi parlamentarzystami interesują się służby. Ma to związek z aferą korupcyjną, która wybuchła w grudniu po aresztowaniu Kaili. We wtorek europosłowie dyskutowali o tym, co robić i jak nie stracić zaufania milionów Europejczyków.

