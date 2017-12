Szef MON chwali się zakupami. Eksperci: jakby wchodził do sklepu i brał co jest na półce

Ministerstwo Obrony Narodowej świętuje. Wszystkie siły zostały rzucone, aby chwalić się wykonaniem budżetu na modernizacje armii. - Celem jest sprawienie, by polska armia była w stanie samodzielnie sprostać każdemu przeciwnikowi - przekonywał w środę Antoni Macierewicz.

Na listę swoich sukcesów minister obrony dopisał w środę trzy okręty, które do Marynarki Wojennej zaczną trafiać po 2020 roku. Umowę - trzy godziny przed konferencją Macierewicza - dopiął wiceminister obrony Bartosz Kownacki. - Słowo, w czas świąteczny, uległo dziś materializacji - mówił Kownacki.

Potrzeba modernizacji

Marynarka Wojenna wymaga miliardów złotych inwestycji, bo świetni żołnierze służą na okrętach, które powinny być obiektami muzealnymi. Niektóre mają pół wieku i dalej służą.

Dlatego konieczności modernizacji nikt nie kwestionuje. Jednak zarówno niszczyciel min i okręt ratowniczy, czyli najnowsze zakupy MON, to okręty do wspomagania okrętów bojowych. I to istota problemu, bo obecnie nie ma czego wspomagać. Wciąż nie ma nawet podpisanych umów choćby na okręty podwodne.

MON o datach mówi bardzo ostrożnie, aby nikt im nie wypominał, że umowy na okręty podwodne miały być podpisane do końca tego roku. Nie będą. - Brakuje nam już dosłownie kilku informacji - broni się minister Kownacki.



Eksperci nie kryją zaniepokojenia. - Trzeba ustalić to jakie są priorytety w Marynarce Wojennej. Nie można robić tego na zasadzie takiej, że wchodzi się do sklepu i kupuje to, co jest na półce, a nie to co jest potrzebne - komentuje kontradmirał Maksymilian Dura, ekspert portalu Defence24.pl.

Problemy z obroną powietrzną

Armia może się pochwalić między innymi nowoczesnymi karabinkami. Jednak daleko jest, aby mówić o cywilizacyjnym skoku, czy nawet o zapowiadanym przełomie. Ten rok minister obrony, sam to deklarował, miał kończyć z podpisanymi umowami na system obrony przeciwrakietowej. Nie skończy. Negocjacje trwają.

- Priorytetem była obrona powietrzna, której nie ma, bo kontrakty są niepodpisane. Następnie - śmigłowce - zarówno uderzeniowe jak i transportowe - których nie mamy - przypomina gen. Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO.

Sprawa z przetargiem na caracale dawno już urosła do rangi symbolu, bo już po zerwaniu negocjacji z Francuzami - w października 2016 roku - minister Macierewicz, zapewniał, że "już w tym roku zostaną dostarczone przynajmniej pierwsze dwa helikoptery z Mielca.

Rok i dwa miesiące po tej deklaracji, brak śmigłowców nie jest już jedynie palącym problemem polskiej armii, ale również politycznym problemem szefa MON.

- Mieliśmy mieć śmigłowce dla polskiej armii - nie mamy ich (...) Uważam, że jeżeli okaże się, iż modernizacja nie jest prowadzona sprawnie, to chociażby z tej przyczyny zmiana jakaś będzie potrzebna - mówił w Polsat News prezydent Andrzej Duda.

- Nie może już zwalać na poprzedników, jak to robił w pierwszym okresie. Sam pewne rzeczy obiecał, sam podał pewne terminy - dodaje Tomasz Siemoniak, poseł PO i były szef MON.

Sondaż: Macierewicz do dymisji

W sondażu zrealizowany na zlecenie "Faktów" TVN i TVN24 padło pytanie, czy minister obrony powinien zostać zdymisjonowany.

Prawie 60 procent pytanych nie chce Antoniego Macierewicza w rządzie Mateusza Morawieckiego. 26 procent uważa, że minister obrony powinien pozostać na stanowisku. To znacznie mniej osób, niż deklaruje poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości.

Premier Morawiecki zapowiedział w środę, że do zmian w rządzie dojdzie po święcie Trzech Króli, czyli po 6 stycznia.

Autor: Krzysztof Skórzyński / Źródło: Fakty TVN