Zwykli ludzie, zwykły blok, ale podwyżki cen energii im niestraszne. Jak to zrobili?

W niedzielę w ciągu dnia przewaga pochmurnej aury z rozpogodzeniami jedynie na zachodzie Polski. Niemal w całym kraju za wyjątkiem północno-wschodniej części Polski prognozowane są opady - na zachodzie będą to opady przelotne i burze (10-20 mm), na południu i na wschodzie głównie opady ciągłe (20-30 mm, lokalnie nawet do 50 mm). Opady przejściowo będą intensywne. Temperatura maksymalna od 13 stopni Celsjusza na północnym-wschodzie do 22 stopni Celsjusza na zachodzie Polski. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni.

