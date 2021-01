Do Polski dotarły szczepionki firmy Moderna. Logistyka "bardzo słabo zaplanowana"

Do Polski trafiła we wtorek pierwsza dostawa szczepionek przeciwko COVID-19 firmy Moderna. Do końca marca ma dotrzeć ponad 800 tysięcy dawek. Za kilka tygodni powinny być też dostępne szczepionki opracowane przez firmę AstraZeneca i naukowców z Oksfordu. Jak postępują szczepienia w "grupie zero" i co powinni wiedzieć wszyscy z grupy pierwszej?

- Pracuję w dosyć dużym mieście i widzę, w jak szybkim tempie utworzono punkty szczepień. Jest ich naprawdę dużo - mówi profesor Boroń-Kaczmarska, wirusolog z Krakowskiej Akademii imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego.



Na Zachodnim Pomorzu jest już znacznie gorzej.



- Jestem w kontakcie z wieloma szpitalami powiatowymi i z wieloma lekarzami, pielęgniarkami oczekującymi na wiadomość ze szpitali węzłowych, ale takie wiadomości nie nadchodzą - mówi profesor Maria Gańczak, epidemiolog z Europejskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.



Na razie dane nie są złe. Z liczbą zaszczepionych ponad 250 tysięcy osób zajmujemy w Unii Europejskiej czwarte miejsce, a na świecie - jedenaste. W czołówce są Chiny, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Ale jeżeli przyjmiemy przelicznik szczepień na liczbę mieszkańców, to już tak dobrze Polska nie wypada.

W Unii jesteśmy na trzynastym miejscu. Wyprzedzają nas nie tylko bogate Dania, Włochy, Hiszpania czy Niemcy, ale też Słowenia, Litwa i Estonia.

- Cała logistyka jest moim zdaniem bardzo słabo zaplanowana. Tak, jakby to się miało toczyć takim leniwym trybem pięć dni w tygodniu, czyli szczepimy tylko w dni robocze od 8:00 do 15:00. Wszystko po prostu dzieje się jak w trybie zwykłym, a my nie mamy trybu zwykłego. My mamy tryb wojenny - uważa doktor Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw pandemii COVID-19.

Błąd do naprawienia?

Szczepienia przeciwko COVID-19. Zmarnowało się ponad 600 dawek Po ponad dwóch tygodniach szczepień przeciw COVID-19 w Polsce preparat przyjęło niemal 260... Sytuacja może się bardziej skomplikować, kiedy za chwilę ruszą szczepienia seniorów. Od piątku osoby w wieku osiemdziesiąt plus będą mogły zgłaszać chęć zaszczepienia się w swoich przychodniach lub za pośrednictwem internetowego konta pacjenta. Można też po prostu zadzwonić.



- Dla nich najłatwiejszym wyborem będzie zadzwonić na bezpłatną, całodobową infolinię 989 - zapewnia Małgorzata Koszur z oddziału NFZ w Szczecinie.



Problem polega na tym, że przychodnie nie są przygotowane do masowych szczepień. Brakuje ludzi. Do tego szczepionki trzeba wykorzystać w bardzo krótkim okresie od rozmrożenia.



- Nie widzę możliwości logistycznych, żeby przychodnie rozpoczynające cały ten proces były w stanie w pierwszym tygodniu bardzo dużo szczepić. Musimy przetestować system. Nie wiemy jak ten system będzie działał - tłumaczy Joanna Zabielska-Cieciuch, lekarz medycyny rodzinnej.



Za chwilę dodatkowo trzeba będzie ponownie zaszczepić drugą dawką tych wszystkich, którzy otrzymali już pierwszą.



- Nie szczepimy w weekendy i jest to myślę błąd, który spowodował te opóźnienia, z jakimi mamy do czynienia dzisiaj, i to jest błąd do naprawienia - uważa profesor Maria Gańczak.



Najpierw więc pilnie trzeba poprawić logistykę. Pojawienie się pierwszej transzy 29 tysięcy dawek szczepionki od Moderny w tym względzie sytuacji nie poprawi.

