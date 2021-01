Przypadki szczepienia poza kolejnością. NFZ ma przeprowadzić kontrolę

22-letni mężczyzna zauważył, że wsiadający do auta na stacji benzynowej kierowca jest pijany i chciał go zatrzymać. Nie zdążył, bo nagle znalazł się pod samochodem. Kierowca ruszył, ciągnąc 22-latka, a chwilę potem uderzył w inne samochody. Do dramatycznego zdarzenia doszło w wigilijny wieczór na stacji benzynowej w Szczecinie. Kierowca faktycznie był pijany, co potwierdziła policja. Sąd zgodził się na jego aresztowanie. 22-latek trafił do szpitala.

