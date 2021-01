Izrael szczepi wyjątkowo szybko, niektóre kraje wyjątkowo wolno. Z czego to wynika?

Czy Izrael może być inspiracją dla innych? W Izraelu już ponad 10 procent mieszkańców zostało zaszczepionych przeciwko COVID-19. Premier Wielkiej Brytanii chce zaszczepić "dziesiątki milionów ludzi" w ciągu trzech miesięcy. W USA i we Francji pojawiają się głosy krytyki, że szczepienia są robione za wolno.

Cały świat chce się zaszczepić jak najszybciej. Określone grupy mają pierwszeństwo W różnych krajach akcja masowych szczepień przebiega podobnie: określone grupy społeczne mają... Brytyjczycy od 4 stycznia będą wykorzystywali szczepionkę na COVID-19 opracowaną przez specjalistów z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Tylko w poniedziałek do szpitali trafi pół miliona dawek.

- Liczymy, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy zaszczepimy dziesiątki milionów ludzi. To mogę państwu obiecać - powiedział premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson.

Bardzo wysoka liczba nowych zachorowań zmusiła Brytyjczyków do szukania różnych, czasem kontrowersyjnych rozwiązań. Rozważają między innymi opóźnianie podawania drugiej dawki szczepionki, po to, by pierwszą dawkę dostało więcej osób.

- Jesteśmy w pełni przygotowani, postaramy się zaszczepić najwięcej ludzi jak to możliwe, zakładamy setki dziennie, ale te liczby będą rosły z każdym tygodniem - mówi dr George Findley, który kieruje szpitalem w Sussexie.

Sama szczepionka to jednak za mało, trzeba jeszcze gdzieś ją podać - stąd pomysł, by szczepionki pojawiły się także w brytyjskich przychodniach lekarzy rodzinnych. Każdy może w internecie sprawdzić, kiedy zostanie zaszczepiony.

- Jest coś takiego jak kalkulator, w który można wpisać, w której jest się grupie wiekowej, czy jest się w grupach ryzyka, czy pracuje się dla ochrony zdrowia, i to wylicza mniej więcej, kiedy będzie się miało podaną szczepionkę - opisuje wirusolog Emilia Cecylia Skirmuntt, która pracuje w Wielkiej Brytanii.

Jak to się robi w Izraelu

Izraelczycy wykorzystali stadiony i place, by stworzyć jak najwięcej punktów szczepień. Osoby z tak zwanej "grupy zero" dostają telefony, by zgłosić się po pierwszą dawkę szczepionki. Żadna dawka nie jest marnowana - jeśli jakaś zostanie, podawana jest innym pacjentom.

- Dystrybucja jest całkiem sprawna, można się zarejestrować przez aplikację medyczną, czy u swojego lekarza rodzinnego. Są takie centra polowe szczepień - opisuje Maja Hawłasewicz, Polka mieszkająca w Izraelu.

Izraelczycy już na początku pandemii zapewnili sobie dużo dawek szczepionki za bardzo wysoką cenę, a dobry poziom systemu opieki zdrowotnej ułatwia jej dystrybucję. Dzięki temu Izrael jest na czele państw, które swoją populację szczepią najszybciej.

Szczepienia poniżej oczekiwań

Rekordowe tempo szczepień w Izraelu, USA liczą na powrót do normalności jesienią W Ameryce eksperci powrotu do normalności spodziewają się dopiero jesienią, a w Izraelu - już w... Na świecie różne wersje szczepionki przyjęło już około 12 milionów ludzi, z czego ponad 4 miliony to Amerykanie. W USA nie są jednak z tego wyniku zadowoleni - do końca grudnia Amerykanie planowali zaszczepić pięciokrotnie więcej ludzi.

- Tłumaczymy wszystkim, że muszą być cierpliwi, muszą zrozumieć, że gabinety są wypełnione pacjentami, którzy zapisali się na szczepienia wcześniej. Najpierw musimy zaszczepić personel - podkreśla lekarz rodzinny dr Charles Powell.

Niemcy zaszczepili już prawie 200 tysięcy obywateli, ale Francuzi już tylko niewiele ponad 300 osób. Tamtejsze władze są krytykowane za zbyt wolne wprowadzanie programu szczepień.

- Mamy problem z zaufaniem obywateli, ale jest też problem ze strategią szczepień, bo ta nie istnieje. Niemcy przygotowywali się do tego od listopada, mają mnóstwo punktów szczepień, są zorganizowani, a my nie jesteśmy gotowi - twierdzi Philippe Juvin, lekarz i członek partii Republikanie.

Nie tylko Francuzi mają problem ze strategią. W Portugalii dostawy szczepionek do szpitali są opóźnione, bo policja kłóci się z żandarmerią o to, kto ma się tym zająć. To prestiżowe zadanie, za które można dostać dodatkowe wynagrodzenie.

Autor: Monika Krajewska / Źródło: Fakty TVN