Chcą punktów za szczepienie. Bez nich - trudniej o miejsce w żłobku i przedszkolu

Dla niektórych rodziców to oczywiste, że dzieci należy szczepić. Dlatego dwaj mieszkańcy Wrocławia - społecznik i adwokat - napisali ustawę i zaczęli zbierać pod nią podpisy.

- Ma umożliwić samorządom wprowadzenie szczepienia jako jednego z kryterium w przyjmowaniu do publicznych żłobków i przedszkoli - tłumaczy Robert Wagner, współautor projektu ustawy "Szczepimy, bo myślimy". - Żeby ludzie nie musieli się bać o to, że jak wyślą dzieci do przedszkola lub żłobka, to będą narażone na te śmiertelnie niebezpieczne choroby zakaźne - dodaje Marcin Kostka, drugi współautor.

Dokładnie miałoby to wyglądać tak, że z aktualną i pełną kartą szczepień łatwiej byłoby dostać miejsce w państwowych żłobkach i przedszkolach. Obecnie prawo samorządowe nie pozwala na to, by było to punktowane. A przez to, że coraz więcej osób ulega teoriom antyszczepionkowym, takie choroby jak odra, polio czy krztusiec są znów realnym zagrożeniem.

Ogromny wzrost zachorowań

Najnowsze dane Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące zachorowań w całej Europie dają do myślenia. Dwa lata temu na odrę zachorowało 5 tysięcy osób, a w pierwszym półroczu tego roku ponad 41 tysięcy. Zmarło 37 osób.

- Epidemie są rzeczą bardzo groźną, przenoszą się bardzo szybko, można je porównać do huraganu, który jest w USA. Wtedy jest już za późno, by mówić, to ja teraz zaszczepię - tłumaczy prof. Alicja Chybicka, hematolog i onkolog dziecięcy. - Największe zalety szczepień to to, że nie mamy chorób, które pamiętają jeszcze starzy pediatrzy i które, ku naszej rozpaczy, zabijały dzieci - dodaje.

Tym bardziej, że Polska jest w wyjątkowo złym położeniu. Na Ukrainie i w Rumunii wprost mówi się o epidemii. Liczba zachorowań lawinowo rośnie też w Niemczech.

W tym roku szczepień odmówiło w Polsce już ponad 34 tysiące osób. Niepoddanie dziecka obowiązkowemu szczepieniu może się skończyć karą finansową, nawet w wysokości 50 tysięcy złotych.

W Sejmie jest już jeden obywatelski projekt ustawy, którego autorami są przeciwnicy obowiązku szczepień. Zakłada on, że opiekunowie będą mogli bezkarnie zdecydować, czy chcą szczepić dzieci czy nie.

Autor: Magda Łucyan / Źródło: Fakty TVN