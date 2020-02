Na osiedlu nie ma przedszkola ani żłobka, będzie piąty kościół

W piątek wystąpią postępujące od zachodu w głąb kraju opady deszczu ze śniegiem, stopniowo przechodzące w deszcz. Na wschodzie, w centrum i południowym wschodzie będzie pogodnie. Temperatura maksymalna w dzień od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 9 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach w centrum do 45 km/h, a na Pomorzu do 60 km/h. W Tatrach Halny do 110 km/h.

»