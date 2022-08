Kierowcy skarżą się na obrotowe znaki drogowe. "Zagranie poniżej pasa"

W sobotę na wschodzie i południu Polski zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu oraz miejscami burzami z opadem 10-20 mm i porywami wiatru o prędkości do 50-70 km/h. W centrum kraju początkowo zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu do 1-5 mm, w drugiej części dnia rozpogodzenia. Na zachodzie pogodnie. Temperatura maksymalna od 21 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 29 stopni Celsjusza na Podkarpaciu. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany, na Wybrzeżu i wschodzie okresami dość silny, o prędkości do 40-60 km/h.

»