Seraphine przyleci do Polski na leczenie. Dzięki temu może uniknąć amputacji

Bartek nie ma rąk, NFZ chciał "informacji o porażeniu lub niedowładzie". Refundacji wózka odmówiono Szokująca decyzja urzędniczki NFZ - odmówiła przyznania specjalnego wózka inwalidzkiego... 11-letnia Seraphine cztery lata temu przeszła zapalenie kości prawej nogi. Lekarze z Rwandy w ramach leczenia usunęli jej jedną trzecią kości piszczelowej i liczyli, że samo jakoś dalej się zrośnie i odrośnie. Nic z tego. Dziewczynce grozi amputacja.

- Leczenie w postaci amputacji nogi w warunkach afrykańskich to marginalizacja społeczna. Ta dziewczyna nie ma szans na normalne życie. Jeżeli jakkolwiek można jej pomóc, to niestety tylko wyłącznie poza Afryką, a my w Polsce mamy takie możliwości - tłumaczy Bartłomiej Osadnik z Fundacji Afriquia.

Rwanda to dwunastomilionowy kraj w Środkowo-Wschodniej Afryce, w którym pracuje zaledwie 20 ortopedów i 4 chirurgów naczyniowych. Nic dziwnego, że uraz ortopedyczny w takich warunkach to wyrok. 11-letnia Seraphine przyjedzie na leczenie do Polski.

- Otrzymaliśmy zgodę szpitala w Otwocku u pana doktora (Szymona) Pietrzaka. Dostaliśmy zgodę ministra zdrowia na leczenie w Polsce i dzięki pomocy ojca Adama Szustaka i tak na prawdę wspaniałemu gestowi wielu ludzi w Polsce udało nam się zebrać pieniądze na to leczenie operacyjne - opowiada Bartłomiej Osadnik.

Na pomoc czeka kolejna pacjentka

"Druk 3D będzie dawał możliwości, by tworzyć konkretne tkanki" - To już nie jest proteza, to jest autoprzeszczep zbudowany na szkielecie 3D - stwierdził w... Lekarze z Otwocka przeszczepią dziewczynce fragment kości strzałkowej ze zdrowej nogi do tej uszkodzonej. Jest szansa, że Seraphine wróci po tym zabiegu do pełnej sprawności.

Dziewczynka mówi, że noga bardzo ją boli. Szczególnie wieczorami. Dziewczynka w przyszłości chciałaby zostać zakonnicą i szkolić się na pielęgniarkę.

Coraz więcej pacjentów z Afryki i Azji otrzymuje pomoc medyczną właśnie w Polsce. Coraz częściej ta pomoc z Polski przyjeżdża wprost do potrzebujących.

Polska Misja Medyczna do tej pory dopasowała 325 protez dla dzieci w Syrii, ofiar tamtejszej wojny.

- Ten proces był całkowicie finansowany z funduszy Polaków, którzy wpłacali nam na konto pieniądze właśnie na protezy dla tych małych dzieci, te skomplikowane, trudne przypadki. Nie zawiedliśmy się nigdy na solidarności i na dobroci Polaków - opowiada Małgorzata Olasińska-Chart z Polskiej Misji Medycznej.

W kolejce na operację medyczną w Polsce po Seraphine czeka już kolejna pacjentka.

Autor: Marek Nowicki / Źródło: Fakty TVN