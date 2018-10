Symboliczny przekop. Bez pozwolenia na budowę, wykonawcy i przetargu

W "Faktach" o sondażu, który pokazuje w Łodzi miażdżącą przewagę atakowanej przez przeciwników Hanny Zdanowskiej oraz o przedwyborczej mobilizacji w stolicy. Tu z kolei sondaże pokazują przewagę Rafała Trzaskowskiego, ale Patryk Jaki nie jest bez szans. Powiemy także o spotkaniu Roberta Kubicy z premierem Mateuszem Morawieckim. To echa kelnerskich taśm i tego, co premier powiedział o rajdowcu niegdyś przy posiłku. Teraz Kubica mówi, że nie żywi urazy do premiera. Tymczasem na Mierzei Wiślanej pod jej przekop Jarosław Kaczyński symbolicznie wbił łopatę. Na "Fakty" zaprasza Justyna Pochanke.

