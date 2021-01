UE dopuszcza suszone larwy mącznika do konsumpcji. W kolejce szarańcze i świerszcze

Od piątku każda osoba dorosła w Polsce będzie mogła zgłosić chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19, a seniorzy powyżej 80 roku życia będą już mogli się zarejestrować na konkretny termin. To, co głównie ogranicza punkty szczepień, to małe liczby dawek szczepionki, które otrzymują. Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował w czwartek, że rząd nie wyklucza zmniejszenia rezerw dawek, które w tej chwili są odkładane w magazynach.

