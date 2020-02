13 lutego 2020, 19:09

Bakterie w natarciu

Naukowcy i sanepid ostrzegają: suszarki do rąk rozprowadzają zarazki

Gdyby brać do serca ostrzeżenia naukowców, to należałoby się dobrze zastanowić przed użyciem suszarek do rąk. Ich powierzchnie pokryte są kilkadziesiąt razy większą liczbą bakterii niż pojemniki na ręczniki. Suszarka, dmuchając powietrzem, rozprowadza bakterie i inne patogeny.