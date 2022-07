30 czerwca 2022, 19:07

Na progu katastrofy

Zakazy i ograniczenia zużycia wody w 173 gminach. "Betonoza powoduje, że my nie retencjonujemy wody"

Obecnie na liście są 173 miejsca, ale będzie ich przybywać. To gminy, które mają problem z zapewnieniem mieszkańcom dostępu do wody. W niektórych jest zakaz używania jej do innych celów niż bytowe. W innych woda w kranach jest tylko przez kilka godzin. To skutki katastrofalnej suszy.