Przerażona kobieta uciekła na komisariat. Jej prześladowca miał przy sobie cały arsenał

Jeśli z powodu drożyzny PiS mocno zacznie tracić poparcie, to jaki ma plan? Ze źródeł w obozie rządzącym docierają informacje, że trwają dyskusje o tym, by zmienić ordynację wyborczą i zwiększyć liczbę okręgów w wyborach do Sejmu nawet do 100. Okręgi z małą liczbą mandatów do zdobycia są korzystne dla dużych partii.

